В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Польши счел Европейскую конвенцию по правам человека противоречащей основному закону страны, сообщают РИА Новости.
Речь идет о положении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей Конституционного суда отдельных государств. Это право ЕСПЧ оспорил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Он попросил суд изучить соответствие его действующей конституции.
"Конституционный суд указывает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда", - огласил вердикт судья КС Польши Войчех Сых.
"Статус Конституционного суда и его судей, в том числе правила их назначения, указаны только в конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ", - цитирует Войчеха Сыха ТАСС.
Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.-0-