В Польше в аварии с автобусом пострадали более 30 человек

7 декабря, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. В Любушском воеводстве в Польше автобус с 50 пассажирами упал в придорожный ров, в результате чего один человек погиб, 37 получили ранения.

Автобус съехал с дороги, перевернулся на бок и упал в ров. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри салона. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, пожарные и спасатели.

Причиной аварии могла стать гололедица.-0-