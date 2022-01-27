В Польше за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за минувшие сутки выявлено 57 659 новых случаев заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, сообщает "Польское радио".
По данным Минздрава страны, за минувшие сутки 262 человека с COVID-19 скончались.
Всего с начала пандемии в Польше выявлено более 4,6 млн случаев заражения, скончались более 104,6 тыс. человек.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в настоящее время на карантине находится почти миллион человек с COVID-19.-0-