В Польше зафиксирована рекордная с 1946 года смертность

15 января, Минск /корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Польше умерли более 478 тыс. человек. Это почти на 70 тыс. больше, чем в 2019 году, сообщает издание Gazeta.pl.

По данным Главного статистического управления Польши, среднее количество умерших в 2017-2019 годах в стране составляет порядка 410 тыс. В 2017 году умерли около 405 тыс. человек, в 2018 - 414 тыс., в 2019 - 411 тыс.

При этом в 2020 году сократилось и количество рождений - около 360 тыс. Это означает, что за год Польша потеряла примерно 100 тыс. граждан.

По данным ведомства, в 2019 году число поляков уменьшилось на 35 тыс., в 2018-м - на 25 тыс., в 2017-м - на 1 тыс.

Отмечается, что показатель смертности в Польше в 2020 году сравним с аналогичными данными 1946 года.

По оценкам специалистов, причиной такой высокой смертности является не только пандемия коронавируса, но и затрудненный доступ к медицинской помощи из-за перепрофилирования клиник на лечение одной болезни, опасений и страха людей посещать медучреждения.-0-