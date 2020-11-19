В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия некоторых европейских стран могут привести к распаду Евросоюза, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.

"Европейский союз - это группа стран, относящихся друг к другу как к партнерам, а не группа шантажа или реализации отдельных проектов официальных лиц ЕС за счет других стран, - заявил Михал Дворчик. - В долгосрочной перспективе мы боремся за существование ЕС. Он был основан как союз стран, которые относились друг к другу как к партнерам на справедливых условиях. Сегодня же некоторые страны хотят это изменить и навязать свою волю, и это может привести к распаду ЕС. Сегодня дело касается Польши и Венгрии, но в перспективе можно сказать, что это способ действий, который может угрожать всему Евросоюзу".

Как сообщалось, на заседании 16 ноября постоянные представители членов Евросоюза не сумели принять единогласное решение по проекту бюджета ЕС на 2021-2027 годы из-за позиции Венгрии и Польши. Эти две страны наложили вето на принятие проекта из-за включения в документ обязательства соблюдать принципы правового государства.

18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша заблокирует бюджетный пакет, если не будет отменен механизм условности распределения бюджета ЕС, санкционирующий увязку выплаты средств из бюджета ЕС с соблюдением принципа верховенства закона. Выступая в Сейме, глава польского правительства заявил, что страна хочет как можно скорее договориться о бюджете ЕС на 2021-2027 годы и фонде восстановления европейской экономики после коронавируса, но не может согласиться на механизм условности распределения бюджетных средств. Премьер Польши также предостерег, что внедрение такого механизма угрожает в перспективе распадом Евросоюза.

Во время сеймовых дебатов Матеуш Моравецкий подчеркнул: любые дискриминационные механизмы, основанные на произвольных, политически мотивированных критериях, не могут быть приняты. Он добавил, что проблема заключается не в верховенстве закона, а в отсутствии в предложенном Еврокомиссией контрольном механизме правовой определенности и предсказуемости, а также гарантий для стран - членов ЕС. По мнению премьера Матеуша Моравецкого, это угрожает Польше и другим странам потерей государственного суверенитета.

"Европейский союз - это такие ценности, как равенство всех государств, это соблюдение договоров, а не создание правил, де-факто действующих в обход договоров о Евросоюзе", - подчеркнул в Сейме премьер Матеуш Моравецкий.-0-