В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии создали маску, которая нейтрализует коронавирус, сообщает издание La Razуn.

Об успешной разработке заявил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне - одно из основных исследовательских учреждений в Португалии.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью, эффект сохраняется после 50 стирок", - пояснил вирусолог из Института молекулярной медицины Педро Симас.

Как отметили в институте, маска изготовлена из специальной ткани, которая состоит из нескольких водонепроницаемых слоев. Активность вируса снижалась на 99% после одного часа контакта с тканью. Активный ингредиент уже был успешно протестирован Институтом Пастера в Лилле (Франция).-0-