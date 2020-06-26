В правительстве Украины назвали причины масштабных паводков на западе страны

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главными причинами паводков и затоплений населенных пунктов на западе Украины являются обильные осадки, вырубка леса и застройка пойм. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Роман Абрамовский, сообщает УНН.

По словам министра, осадки, которые выпали в Карпатском регионе 23-24 июня, превышали все возможные показатели. Но если говорить о причинах паводков, то значительную роль в этом сыграла и вырубка лесов. По словам Романа Абрамовского, сплошные санитарные рубки в регионе часто не соответствуют ни законодательству, ни процедурам оценки воздействия на окружающую среду, ни нормам технического урегулирования.

"Еще одна, и главная, причина этих паводков, даже не паводков, а затоплений населенных пунктов, это застройка пойм, застройка прибрежно-защитных полос", - добавил министр.

В Украине сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате наводнений погибли три человека. Ущерб от непогоды оценивается в 234 млн украинских гривен (около $8,8 млн).-0-