В пражском аэропорту любой желающий может пройти тест на коронавирус

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пражском аэропорту им. Вацлава Гавела можно пройти тест на COVID-19, при этом сделать его смогут не только пассажиры (прибывшие или улетающие из Праги), но и любой желающий, сообщает Radio Praha.

Результаты тестирования будут готовы в течение 12 часов, а экспресс-теста - трех часов. Сотрудники лаборатории будут проводить тесты в трех мобильных лабораториях, одна из них расположится в общедоступной части аэропорта в соединительном коридоре между первым и вторым терминалами. Данная лаборатория будет предназначена главным образом для широкой общественности, а также для пассажиров, отправляющихся в страну, где требуется предоставление отрицательного теста на коронавирус.

Тестирование проводит аккредитованная лаборатория. Экспресс-тест обойдется в 7,5 тыс. крон (280 евро), стандартный - в 1750 крон (65 евро).

В аэропорту действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса: люди обязаны соблюдать дистанцию в 2 м, носить медицинские маски или респираторы, установлены прозрачные пластиковые барьеры на стойках регистрации, проводится частая дезинфекция всех внутренних помещений. Кроме того, в здании аэропорта установлено 250 точек с дезинфицирующим раствором.-0