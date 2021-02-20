В Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты из-за новой вспышки COVID-19

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Прикарпатье из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области, сообщает Укринформ.

Состояние здоровья путешественников будут подвергать мониторингу, в случае необходимости их будут доставлять в медучреждения. Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания направить их в учреждение здравоохранения", - цитирует Укринформ документ по итогам заседания комиссии.

На территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять - в круглосуточном режиме.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусом регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.

В Ивано-Франковской области за последние сутки COVID-19 заболели 738 человек, в Украине этот показатель достигает 6295 человек. С начала эпидемии в стране заболели 1 299 967 человек.-0-