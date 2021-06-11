В Пуэрто-Рико почти 0,5 млн человек остались без света из-за аварии на электростанции

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые отключения электричества произошли в Пуэрто-Рико из-за пожара на распределительной подстанции Монасильос в окрестностях столицы острова - города Сан-Хуан. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Telemundo.

В зоне отключения проживают около полумиллиона человек. Власти начали расследование, устанавливают причины инцидента.

Оператор электростанции - компания Luma - уведомила о кибератаке на свой электронный клиентский портал: "Оператор системы передачи и распределения электроэнергии в Пуэрто-Рико располагает информацией о DDoS-атаке на клиентский портал и мобильное приложение. Об этом было сообщено в соответствующие органы".-0-