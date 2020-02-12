В пустыне в Иордании научились выращивать овощи в старых матрасах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из британского Университета Шеффилда научили сирийских беженцев выращивать овощи в пустыне. В качестве грунта они использовали поролон от старых матрасов, сообщает газета The London Economic.

Эксперимент проводился в лагере сирийских беженцев Заатари в Иордании. Эксперты по гидропонике (выращиванию растений без почвы) и охране почвы вместе с сирийскими беженцами, многие из которых являются опытными фермерами, смогли вырастить в пустыне томаты, перец, баклажаны, зелень и травы. В качестве "почв" для выращивания растений они использовали наполнители для матрасов - в основном поролон. Ранее исследователи в лабораториях Университета Шеффилда выяснили, что поролон можно использовать в качестве питательной среды для сельскохозяйственных культур.

Ученые показали беженцам, как заполнять контейнеры поролоном и сбалансированным питательным раствором, а также сажать саженцы прямо в наполнитель, который поддерживает корни растения по мере его роста.

Работая в тесном сотрудничестве с беженцами, команда создала "пустынные сады", которые обеспечивают людей в лагере свежими травами, овощами и зеленью, которой так не хватает в суровых условиях пустыни. Примечательно, что для этого метода выращивания требуется на 70-80% меньше воды, чем при посадке прямо в почву. И главное - нет необходимости в применении пестицидов.

После окончания финансирования проекта, во время которого инновационному методу выращиванию овощей обучено почти 1 тыс. беженцев, Университет Шеффилда выступил с публичным призывом сделать эту инициативу устойчивой и распространить ее на другие лагеря беженцев.

Проект Университета Шеффилда "Пустынный сад" дает людям навыки, необходимые для выращивания свежих продуктов и обеспечения занятости, а также для укрепления здоровья и озеленения лагерей. Такие "сады" помогут решить сразу две проблемы: использование старых матрасов, которые быстро накапливаются в лагерях беженцев, а также выращивание свежих продуктов в многолюдной пустынной среде.-0-

Фото The London Economic