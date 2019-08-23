В районе Эвереста запретят использование одноразового пластика

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале введут запрет на использование одноразового пластика в районе горы Эверест, сообщает CNN .

Запрет будет действовать в районе Кхумбу. Он коснется продажи, ввоза и использования пластиковых бутылок, а также одноразового пластика толщиной до 0,3 мм. Запрет не будет распространяться на пластиковые бутылки с водой. Для нарушителей введут штрафы.

Планируется, что новые правила, которые направлены на сокращение отходов в регионе, вступят в силу с января 2020 года. Аналогичный запрет был объявлен в 1999 году, но не был эффективно реализован.

Эверест ежегодно посещают около 150 тыс. иностранных туристов, которые оставляют большое количество мусора. В мае 2019 года команда добровольцев, состоящая из 14 человек, собрала с горы более трех тонн мусора, включая пустые банки, бутылки, пластик и выброшенное снаряжение для скалолазания.-0-