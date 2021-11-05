В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки всех погибших

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК РФ и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек - пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четверо граждан России, трое - граждане Беларуси и два гражданина Украины.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.-0-