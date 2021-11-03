Дело о крушении самолета Ан-12 передано в центральный аппарат СК России

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт СК РФ.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - сообщает СК.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14.45. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились семь членов экипажа, все они погибли.-0-

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