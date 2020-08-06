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06 августа 2020, 11:04

В реанимации индийской больницы произошел пожар, есть погибшие

Фото ANI
Фото ANI

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реанимационном отделении больницы города Ахмадабад (Индия) произошел пожар. В результате погибли по меньшей мере восемь пациентов, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром 6 августа в отделении интенсивной терапии частной больницы, где проходили лечение больные COVID-19.

Как сообщили местные власти, огонь был взят под контроль спустя час после начала возгорания. Около 40 пациентов с COVID-19 после произошедшего были переведены в другое медицинское учреждение Ахмадабада.

Точная причина пожара выясняется, начато расследование. Директор больницы, где произошел инцидент, задержан.-0-

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