В Республике Корея 6 человек погибли из-за тайфуна "Митаг"

3 октября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Шесть человек погибли и по меньшей мере четыре пропали без вести после обрушения тайфуна "Митаг" на южные и восточные районы Республики Корея.

Основными причинами гибели людей стали разливы рек и вызванные оползнями обрушения зданий.

Согласно сообщениям местных властей, число жертв может возрасти, поскольку четыре человека, которые числятся пропавшими без вести, вероятнее всего, погибли при сходе оползня в городе Бусане на юге страны. Более 1,5 тыс. человек на южном острове Чеджу и в некоторых юго-восточных районах Республики Корея были эвакуированы в аварийные убежища. Также сообщается о нескольких раненых в результате разгула стихии.

По данным Корейского метеорологического управления (KMA), тайфун "Митаг", сопровождающийся сильными ливнями и ветрами, достиг побережья небольшого юго-западного рыболовного округа Хенам вечером 2 октября. Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна из китайской провинции Фуцзянь эвакуировали более 20 тыс. человек.-0-