В Республике Корея из-за лесных пожаров эвакуируют несколько населенных пунктов

4 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В связи с сильными лесными пожарами в южнокорейской провинции Канвондо власти отдали приказ об эвакуации нескольких населенных пунктов.

Масштабный пожар возник вечером возле города Косон в 210 км к северо-востоку от Сеула, перекинувшись затем на близлежащие горы. В результате власти распорядились эвакуировать жителей ряда районов Косона и расположенного недалеко от него курортного города Сокчо.

Почти все пожарные подразделения мобилизованы для борьбы с огнем. Кроме того, пожарные города Инчжэ в 165 км от Сеула пытаются потушить другой масштабный лесной пожар, возникший минувшей ночью.

В связи с происшествием объявлен самый высокий уровень опасности. Борьбу со стихией осложняет ветер.-0-