В Республике Корея подтвердили первое заражение коронавирусом нового типа

20 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея подтвердила первое заражение пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Первым подтвержденным заболевшим стала жительница Китая, прилетевшая в международный южнокорейский аэропорт Инчхон из Уханя. При карантинном досмотре у женщины были зафиксированы высокая температура и другие симптомы проявления заболевания. Впоследствии был получен положительный результат теста на наличие вируса. Пациентка изолирована и проходит курс лечения в госпитале Инчхона.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, общее число зараженных в Ухане достигло 198 человек. К настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таиланде и Японии. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден. ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг.-0-