В результате обстрелов в провинции Идлиб пострадали трое сирийских военных

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сирийской провинции Идлиб в результате обстрелов со стороны боевиков ранены трое сирийский военных, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олега Журавлева.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Телль-Заджрим по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хараб-эш-Шейх, ранен один сирийский военнослужащий. В результате обстрела из реактивных систем залпового огня, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Каф-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

По словам Олега Журавлева, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра".-0-