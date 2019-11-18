В результате взрыва газа в Китае 16 человек оказались заблокированными под землей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси в Северном Китае 16 человек оказались заблокированными под землей, сообщает со ссылкой на местные власти агентство "Синьхуа".

Согласно предварительно проведенному расследованию Управлением по контролю за безопасностью на угольных шахтах провинции Шаньси, взрыв произошел сегодня в 13:50 по местному времени, когда 34 горняка работали под землей на угольной шахте в уезде Пинъяо. К настоящему моменту 18 человек были спасены, пятеро из них доставлены в больницу. Поисково-спасательная работа продолжается. Причина аварии выясняется.-0-