В результате землетрясения на Крите погиб один человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Крит, сообщает издание NewsIT.

По данным издания, погибшего рабочего, который занимался реставрацией церкви Профитис Илиас в населенном пункте Аркалохори, вытащили из-под обломков спасатели. Другой рабочий, который был с ним в это время в церкви, выжил, но получил травмы.

Также отмечается, что в результате землетрясения были повреждены сотни домов.

Для устранения последствий землетрясения были мобилизованы силы гражданской защиты, пожарные, скорая помощь, в район землетрясения были направлены подкрепления гражданской защиты. Все подразделения аварийного реагирования и службы пожарной охраны на Крите были приведены в состояние общей боевой готовности.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на греческом острове Крит сегодня утром. По обновленным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения была понижена до 6,0. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от Ираклиона, население которого около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже было зафиксировано несколько афтершоков.-0-