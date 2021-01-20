В РФ коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться уже в I полугодии 2021 года

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Для достижения коллективного иммунитета, по словам Михаила Мурашко, необходимо вакцинировать 60% населения.

Глава Минздрава напомнил, что в стране к применению уже были разрешены более 2 млн доз вакцин против коронавируса, которые направлены в регионы. "Мы видим, что востребованность вакцинации велика, особенно у лиц старшего возраста. Медицина имеет уже статистические данные, которые говорят о том, что именно лица старше 60 лет. Мы рекомендуем и лицам с 55 лет обратить внимание на данное предложение и обезопасить себя от развития инфекции, в том числе тяжелых осложнений", - добавил он.

"Формируя коллективный иммунитет, мы должны помнить о собственной безопасности и о безопасности окружающих, поэтому вакцина - именно тот инструмент, который позволит нам вернуться к нормальному образу жизни", - отметил Михаил Мурашко.

По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, в этом велика роль вакцинации. Министр также отметил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом разворачивается в зависимости от потребности. В случае снижения числа пациентов перепрофилированные койки будут возвращаться к плановой работе.

Глава Башкирии Радий Хабиров 18 января сообщил, что власти республики вводят практику ковидных паспортов, его смогут получить те, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также сделавшие прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок.

"В России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов - это не вопрос региональной повестки", - сказал Михаил Мурашко.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума сообщала, что введение "иммунных паспортов" из-за пандемии является темой для обсуждения, уже идут соответствующие дискуссии, в том числе по вопросам недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин.-0-