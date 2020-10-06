В России 4,6 млн человек столкнулись с сокращением зарплаты из-за COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В II квартале 2020 года порядка 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает российская газета "Известия".

Эксперты отмечают, что неполная занятость - вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры в период карантина, которая полностью соответствует ситуации в развитых странах.

Согласно исследованию, с сокращением зарплаты столкнулись 6,2% от общей численности рабочей силы. Это максимальное значение с 2013 года. При этом, по данным Росстата, в апреле-июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Получается, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

"Если суммировать численность сотрудников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, в II коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка более 9 млн трудоспособных россиян, то есть свыше 12% рабочей силы", - резюмировали аналитики FinExpertiza.

Практика неполной занятости, а также увольнения являются вынужденной реакцией работодателей на ограничительные меры периода самоизоляции, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Понимая эти риски, правительство РФ предприняло комплекс мер, нацеленных на поддержку рынка труда. Были запущены льготные кредиты на зарплаты, проценты по которым спишут при сохранении сотрудников, организованы временные рабочие места, выданы субсидии бизнесу. Однако рост безработицы остановить не удалось: по последним данным, в августе 2020 года число нетрудоустроенных россиян достигло 4,8 млн человек - то есть 6,4% от рабочей силы. Это рекорд за восемь лет.

Доля россиян, которые потеряли работу или лишились доходов, формально сохранив места, соответствует ситуации в развитых странах: так, уровень неполной занятости в США по итогам сентября составил 12,8%, отметил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Главным последствием ухудшения ситуации на рынке труда, по его словам, стало просевшее потребление и рост бедности.-0-