В России число случаев COVID-19 превысило 430 тыс.

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8536, при этом выздоровели 8972 пациента. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Второй день подряд число вылечившихся превышает число выявленных случаев заражения.

Новые 1842 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3385 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Таким образом, число выписанных за день в Москве почти в 2 раза превысило число новых заразившихся. Согласно подсчетам ТАСС, число выявленных за сутки случаев оказалось ниже 2 тыс. впервые с 23 апреля.

Всего с начала вспышки коронавируса в России выявили 432 277 инфицированных. Выздоровели из них уже 195 957 человек - более 45%.

Число умерших от коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 178 и составляет 5215 человек. Общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире, по данным Reuters, возросло до 6,39 млн, с момента вспышки скончались 379 тыс. человек.-0-