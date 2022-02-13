В России число выявленных случаев заражения COVID превысило 14 млн

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 949 - до 14 133 509, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,4%. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 653, что на 31,9% меньше показателя предыдущего дня.

За сутки число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло на 101 568. Количество летальных исходов - 706.-0-