В России еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй компонент вакцины от коронавируса введен еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"20 участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко, введен второй компонент вакцины от коронавируса COVID-19, испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины.

"В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков ее применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования", - говорится в сообщении. Полученные данные исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Испытание вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на двух группах добровольцев в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко.-0-