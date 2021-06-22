В России из-за коронавируса за сутки умерли 546 человек - максимум с 11 февраля

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 против 440 днем ранее и оказалось максимальным с 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за заболевания, по данным штаба, в стране умерли 130 347 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,44%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 715 против 17 378 днем ранее, до 5 350 919. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

По-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Москве. За сутки в городе выявили 6555 случаев заражения против 7584 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 300 709 человек.

Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 86, что стало максимумом с начала пандемии. Всего в городе с начала пандемии умерли 21 598, или 1,66% заболевших.-0-