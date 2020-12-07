В России из-за пандемии предлагают ограничить передвижение между регионами

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Михаил Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

Ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, заявил Михаил Мурашко.

"Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", - сказал министр.-0-

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