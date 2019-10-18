В России могут полностью запретить использование пластиковых пакетов

18 октября, Минск /корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для магазинов вплоть до их полного запрета, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия" .

Отмечается, что ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Соответствующие предложения уже готовы, и в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства.

Минприроды России поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В пресс-службе сообщили, что ведомство выступает "за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку". Там также добавили, что "отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия".

В марте этого года на совещании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах в качестве мер по сокращению образования мусора в стране.-0-