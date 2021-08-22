В России начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году учреждение может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Его слова цитирует ТАСС.Вариант коронавируса "Дельта" может быть более заразным не только для людей, а "Альфа" вызывает у домашних питомцев проблемы с сердцем."Не исключено, что в начале следующего года она (вакцина. — Ред.) перейдет на первую стадию клинических испытаний", - приводит слова ученого ТАСС.Гинцбург пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, добавил Гинцбург.-0-