В России не выявили индийского штамма коронавируса

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не был выявлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено. При этом ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса", - сказал он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.-0-