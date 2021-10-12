В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть населения

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, сообщает ТАСС. "По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку", - сказал Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. "Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", - добавил он. Глава правительства призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин от коронавируса. "Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот", - сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, по его словам, увеличено количество коек, оснащенных кислородным оборудованием.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!