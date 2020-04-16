В России отложили подготовку к параду Победы

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России 9 мая не состоится, он перенесен на более поздний. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал сегодня на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что из-за пандемии коронавируса необходимо сделать непростой выбор. "И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна", - сказал он.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - продолжил президент РФ.

Он заверил, что парад Победы обязательно пройдет в этом году. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы", - сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что 9 Мая в этом году будет отмечать вся страна. "Понимаю, что для всех нас именно 9 Мая - День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев", - заявил президент РФ.

Накануне стало известно, что российские ветеранские организации направили президенту России обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве на более позднюю дату. "Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении.

Его подписали руководители Российской ассоциации героев, общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России", всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".-0-