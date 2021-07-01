В России почти у всех пациентов с COVID на ИВЛ обнаружен штамм "Дельта" - пульмонолог

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти все пациенты в России с ковидом, находящиеся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом коронавируса "Дельта", на сегодняшний день наблюдается более тяжелое течение ковида у больных. Такое мнение высказал на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, их подавляющее большинство - 90%, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "Дельта", - сказал он.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, по состоянию на 25 июня в РФ занято около 15% коек от общего числа коек, оснащенных ИВЛ.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма - "Дельта плюс" - считается еще более заразным.-0-