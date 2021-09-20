В России подводят результаты выборов в Госдуму

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные комиссии всех уровней - от участковых до ЦИК РФ - подводят итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. Такую информацию сообщает ТАСС.

Выборы нижней палаты российского парламента, которая будет работать в течение следующих пяти лет, впервые в истории проходили в течение трех дней. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, было принято решение провести выборы, назначенные указом президента РФ Владимира Путина на единый день голосования 19 сентября, также 17 и 18 сентября с учетом мер санитарной безопасности.

Последние участки в воскресенье закрылись на территории России в 21:00 в Калининградской области, после чего избирательные комиссии начали оглашать результаты федеральных парламентских выборов как по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам.

Несмотря на то, что обработка и подсчет протоколов участковых избирательных комиссий сейчас находятся в самом разгаре, можно предположить, что восьмой созыв Госдумы может оказаться пятипартийным: впервые за многие годы к традиционной парламентской четверке - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России - За правду" - может добавиться еще одна партия - "Новые люди". Дальнейший подсчет покажет, сохранят ли единороссы конституционное большинство (не менее 300 мандатов).