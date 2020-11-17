В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России установлен новый рекорд по уровню загрязнения атмосферы за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании российской аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

Исследование было сделано на основании данных Росгидромета. В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве российских регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений возросло в три раза.

В июле, когда в российских регионах сняли самые жесткие карантинные ограничения, количество загрязнений атмосферы начало резко расти от месяца к месяцу. В третьем квартале 2020 года было зафиксировано 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Для сравнения: почти такое же количество загрязнений - 126 - специалисты зафиксировали за полный 2010 год, до этого рекордный по числу отравляющих выбросов в атмосферу за весь шестнадцатилетний период доступной статистики (с 2005 года).

В результате за три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы. В нынешнем году случаи загрязнений воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины - 112 - пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией, в частности, автопромом, напоминают авторы исследования. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отрывом следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, - Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Среди инцидентов, локально повлиявших на качество атмосферного воздуха, эксперты называют пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми) в январе, пожар в поселке Яицкое в мае, прорыв газопровода в поселке Верхняя Подстепновка, возгорание на Сызранском НПЗ (Самарская область), пожар на складе полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в Самаре, лесные пожары в Ташлинском и Первомайском районах Оренбургской области, разлив 100 л азотной кислоты на территории Ижевского механического завода в Удмуртии, пожар на складе лакокрасочной продукции в Нижнем Новгороде.

По мнению экспертов, удручающая статистика в первую очередь объясняется скачком числа высоких загрязнений воздуха, при этом количество экстремально высоких загрязнений пока что остается на стабильном уровне - за девять месяцев 2020 года зафиксировано четыре инцидента, как и за аналогичные периоды двух предыдущих лет.-0-