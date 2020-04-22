В России предотвратили вооруженное нападение подростка на школу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России выявила попытку организовать вооруженное нападение на школу в Тюменской области, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, готовивший вооруженное нападение на одно из учебных заведений региона.

У 18-летнего парня изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Намерения совершить противоправное деяние подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей", - сообщили в ЦОС.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.

16 апреля ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу. У него были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержавшие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу. СК возбудил уголовное дело.-0-