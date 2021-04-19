В России сформировались два новых штамма коронавируса - Роспотребнадзор

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России формируются новые штаммы коронавируса, которые не похожи на варианты, описываемые за рубежом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), сообщает РБК.

В частности, ученым известно о формировании сибирского и северо-западного вариантов. По словам Анны Поповой, описания этих штаммов появятся, как только материалы по ним будут готовы к публикации.

В ноябре прошлого года Анна Попова рассказала, что в Сибирском федеральном округе выявили частичную мутацию вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию. Тогда глава Роспотребнадзора поясняла, что найденные изменения в структуре коронавируса не делают его опаснее и не влияют на эпидемиологическую значимость SARS-CoV-2.

Позже она сообщила, что в России есть штаммы коронавируса, отличные от известных в других странах, однако называть их российскими не стоит. "Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя", - отметила она.

По словам Анны Поповой, сейчас поводов опасаться новых вариантов вируса нет, специалисты проводят исследования, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость. В то же время глава Роспотребнадзора не исключила появления в будущем варианта вируса, который будет заражать уже переболевших людей.-0-