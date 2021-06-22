В России сообщили о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых людей

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция "молодеет", все больше тяжелых случаев ее течения регистрируют у молодых людей. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых", - сказал Владимир Гущин.

По словам ученого, сейчас появляются повторные случаи заражения COVID-19. Поэтому вакцинация является единственным эффективным средством борьбы с пандемией.

При этом он отметил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против индийского штамма коронавируса. "Высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса", - сказал Владимир Гущин.-0-