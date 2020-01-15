В России создадут общедоступный фонд архивных материалов о Второй мировой войне

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России создадут общедоступный для всех государств мира фонд архивных материалов о Второй мировой войне. С такой инициативой выступил сегодня Президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и всего мира", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что такая работа - долг России как страны-победительницы и ее ответственность перед будущими поколениями. "Мы обязаны защитить правду о Победе, - подчеркнул Владимир Путин. - Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты".-0-