В России создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую обновить вакцину от COVID-19 в течение двух дней, если вирус будет мутировать. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, сообщают "Известия".

По его словам, в центре сейчас работают над двумя технологиями, одна из которых уже разработана. "Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", - объяснил Александр Гинцбург.

С появлением этой технологии встанет вопрос регуляторики, то есть необходимости проведения всех фаз испытаний новой вакцины, отметил Гинцбург. На сегодняшний день этот вопрос обсуждается. Он обратил внимание, что в мировой практике есть примеры, когда препарат разрешается проверять на ограниченной выборке до 100 человек. "Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", - рассказал он.

Гинцбург также отметил, что пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" завершатся к середине июня. После этого эксперты Министерства здравоохранения примут решение о ее постоянной регистрации.-0-

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