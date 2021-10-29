В России столкнулись легковушка и автобус, пострадали 12 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Авария произошла на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области. "Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали 10 человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека", - говорится в сообщении.

По сведениям ТАСС, на месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативные группы МВД.-0-