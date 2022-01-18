В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг почти 64%

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%, сообщает ТАСС.
"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", - сказала она сегодня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ, добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается за прошедшую неделю в 67 регионах России. Под медицинским наблюдением из-за ковида находятся 495,5 тыс. россиян. Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1682 в 42 регионах.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 330,8 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 865 512 случаев заражения, выздоровели 9 902 935 человек, умерли 322 678.-0-