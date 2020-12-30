В России вводят уголовную ответственность за клевету в интернете

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

С этой целью вносятся поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета). Сейчас один из пунктов этой статьи предусматривает уголовную ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. Кодекс дополняется положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных".

Согласно закону, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, распространенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, - лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

Владимир Путин сегодня также подписал закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию, в том числе экстремистские материалы, данные о способах приготовления и применения наркотиков и детскую порнографию.

Согласно закону, за неудаление владельцем ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством, грозит наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. российских рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. российских рублей, на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн российских рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга. Если такое правонарушение было совершено повторно, то размер штрафа значительно увеличивается.-0-