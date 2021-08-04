В России выявили 22 589 случаев заражения COVID-19 за сутки

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 589. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 356 784. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 096. Всего уже выздоровели 5 679 842 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,35% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране возросло за сутки на 790 против 788 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 161 715 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,54%, следует из данных штаба.-0-