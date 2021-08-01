В России выявили 22 804 случая заражения коронавирусом за сутки

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 804 до 6 288 677. Об этом рассказали сегодня журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 271 до 5 625 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 789 против 792 днем ранее до 159 352.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба.-0-