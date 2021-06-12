В России выявили за сутки 13 510 заразившихся COVID-19

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 510, до 5 193 964. Прирост стал максимальным с 15 февраля, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Число вылечившихся возросло за сутки на 9 986. Всего уже поправились 4 792 169 человек. Доля выписанных пациентов составила 92,3% от всех заразившихся.

Число смертельных исходов увеличилось на 399 против 396 днем ранее. Всего от инфекции умерли 126 073 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%.-0-