В России за сутки 6556 человек заразились COVID-19

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6556, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 654 405. В стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост инфицированных не превышал 1,1%.

Число пациентов, выписанных за сутки после коронавируса, составило 10 281, общее число выздоровевших достигло 422 931. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 64,6% от общего числа случаев коронавируса в России.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 216 человек до 9536.-0-