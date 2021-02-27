В России за сутки число выздоровевших от COVID-19 выросло на 16 020

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 534, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных достигло 4 234 720. В настоящее время в стране болеет 349 571 человек.
Число летальных исходов из-за вируса в России за сутки возросло на 439 против 428 днем ранее до 85 743. Число выздоровевших после заражения COVID-19 за сутки возросло на 16 020 до 3 799 406.-0-