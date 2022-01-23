В России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом проинформировали в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 63 205, до 11 108 191. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,57%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 045, до 10 023 622. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 679, до 326 112. Днем ранее в стране зарегистрировали 681 смерть из-за коронавируса.-0-